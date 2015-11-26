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Prins Svart

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1 дек 2020 : MATS LEVÉN в PRINS SVART



сегодня



MATS LEVÉN в PRINS SVART



"Speglar Och Dimma", новая песня группы PRINS SVART, вокалистом которой является Mats Levén, известный по работе с CANDLEMASS, YNGWIE MALMSTEEN, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, THERION, SKYBLOOD и другими, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sanning Och Makt", выход которого запланирован на 23 апреля 2021 года.













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