сегодня



Новая песня PRINS SVART



"Vargtimmen", новая песня группы PRINS SVART, вокалистом которой является Mats Levén, известный по работе с CANDLEMASS, YNGWIE MALMSTEEN, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, THERION, SKYBLOOD и другими, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sanning Och Makt", выход которого запланирован на 23 апреля 2021 года.



















+0 -0



просмотров: 174

