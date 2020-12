сегодня



Гитарист LUCIFER’S FRIEND выпустил сольный альбом



Гитарист LUCIFER’S FRIEND Peter Hesslein выпустил сольный инструментальный альбом "Night Drive".



Трек-лист:



"Turn The Radio On"

"Slow Down A Bit"

"Feeling Hungry"

"Looking At The Moon"

"Long Way To Go"

"Blinded By The Lights"

"Winding Road"

"Close To Midnight"

"Getting Tired"

"Time For Coffee"

"A Beautiful Night"

"Exit The Highway"

"Crossing The Bridge"

"Home Again"

"Falling Asleep"







