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Умер басист LUCIFER'S FRIEND



LUCIFER'S FRIEND подтвердили новости о смерти басиста группы, Дитера Хорна, скончавшегося из-за COVID-19.



«С глубоким прискорбием вынуждены сообщить, что наш басист и брат Дитер Хорнс скончался в одной из-за больниц Гамбурга после того, как неделю назад подхватил COVID-19... Последние месяцы у него были проблемы со здоровьем и врачи решили, что индуцированная кома будет лучшим вариантом, чтобы их исправить...



Всеми мыслями с его семьей в этой сложное время. Дитер и Hannelore (его партнерша) всегда носили маски, использовали санитайзеры и сидели на самоизоляции... увы, но не все рядом с ними делали также».



John Lawton: «Мы опустошены этими новостями. Он навсегда запомнится его музыкальностью и песнями, которые он создавал, и, прежде всего, за уважение к другим музыкантам.



Я помню на нашем последнем совместном концерте в рамках фестиваля "Hammer Of Doom" чтобы посмотреть его игру собралось очень много басистов из других групп, так как его стиль был хорошо известен и почитаем.



На личном уровне он был забавным и всегда был рядом, если вам понадобилась помощь. Он был очень хорошим поваром и я могу гарантировать, что если я звонил ему вечером, то он находился на кухне и корпел над очередным рецептом. Мы обсуждали его и обменивались идеями насчет будущих блюд. Не рок-н-ролл, я понимаю, но такими мы были.



Он был заядлым коллекционером пластинок Элвиса, и у него было абсолютно всё, от бутлегов до альбомных версий со всего мира. Я всегда буду помнить те ранние времена в студии, когда мы записывали, 3 H'H'H's — Hesslein, Horns & Hecht — как они вечно обсуждали то, что было буквально парой нот, а я терпеливо ждал у микрофона, чтобы продолжить запись вокала... это были хорошие времена и то, что я всегда буду ценить и о чем вспоминать.



В этом году мы отпраздновали 50 лет LUCIFER'S FRIEND, Дитер был в группе с самого начала... мы так по нему скучаем и музыка никогда не будет прежней.



Наши самые глубокие соболезнования его давней подруге Hannelore, которая совершенно опустошена потерей спутника жизни и лучшего друга.



Покойся с миром, мой дорогой друг».







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