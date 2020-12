все новости группы







1 дек 2020 : Новая песня GIZMACHI



Новая песня GIZMACHI



"Broken Ends", новая песня группы GIZMACHI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Omega Kaleid", выход которого запланирован на 12 марта на CEN/The Orchard (подразделение Sony Music). За сведение материала отвечал Mark Lewis (Devildriver, Whitechapel, The Black Dahlia Murder), а партии вокала исполнил Björn “Speed” Strid из SOILWORK.



Трек-лист:



"Winter"

"Paradox"

"Broken Ends"

"Turned To Dust"

"Sky"

"Inner Visions"

"Shattered Dream"

"Look What I’ve Become"

"Trick My Soul"

"New Day (Everything To Lose)"

"Omega Kaleid"







