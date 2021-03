сегодня



Видео с текстом от GIZMACHI



GIZMACHI опубликовали официальное видео с текстом на песню "Omega Kaleid", которая взята из альбома "Omega Kaleid".



Трек-лист:



"Winter"

"Paradox"

"Broken Ends"

"Turned To Dust"

"Sky"

"Inner Visions"

"Shattered Dream"

"Look What I’ve Become"

"Trick My Soul"

"New Day (Everything To Lose)"

"Omega Kaleid"







