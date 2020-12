сегодня



Новое видео DEMON HEAD



"The Triumphal Chariot Of Antimony", новое видео группы DEMON HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Viscera", выходящего 29 января на Metal Blade в следующих вариантах:



- hardcover digisleeve-CD

- 180g clear deluxe edition vinyl w/ o-card, backpatch, and poster (Kings Road exclusive - limited to 300 copies)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear ash grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- dark red / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- clear brown marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Tooth And Nail"

"The Feline Smile"

"Arrows"

"Magical Death"

"The Lupine Choir"

"A Long, Groaning Descent"

"In Adamantine Chains"

"Black Torches"

"Wreath"

"The Triumphal Chariot Of Antimony"







+0 -0



просмотров: 213