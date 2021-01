сегодня



Новое видео DEMON HEAD



"The Feline Smile", новое видео группы DEMON HEAD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Viscera", выходящего 29 января на Metal Blade в следующих вариантах:



- hardcover digisleeve-CD

- 180g clear deluxe edition vinyl w/ o-card, backpatch, and poster (Kings Road exclusive - limited to 300 copies)

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- clear ash grey marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- dark red / black marbled vinyl (EU exclusive - limited to 250 copies)

- clear / black dust vinyl (Kings Road exclusive - limited to 100 copies)

- clear brown marbled vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



"Tooth And Nail"

"The Feline Smile"

"Arrows"

"Magical Death"

"The Lupine Choir"

"A Long, Groaning Descent"

"In Adamantine Chains"

"Black Torches"

"Wreath"

"The Triumphal Chariot Of Antimony"







