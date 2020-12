сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома SERGEANT STEEL



SERGEANT STEEL опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Truck Tales", выход которого намечен на двадцать второе января. За сведение материала отвечал Michael Wagener (Metallica, Ozzy Osbourne, Skid Row и другие).



Трек-лист:



"Fight Fire With Fire"

"Backseat Lover"

"Dance Into The Light"

"Brotherhood"

"Voodoo Queen"

"Body Language"

"Pain In My Ass"

"Hunter"

"The Time Will Come"

"Nightmare"







