Новое видео SERGEANT STEEL



"Please Me, Tease Me", новое видео группы SERGEANT STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mister Sippi", выходящего 30 июня.



Трек-лист:



"Down To Mississippi"

"Please Me, Tease Me"

"Mama Didn’t Raise No Fool"

"Alive"

"My Way"

"Knight‘s Tale"

"One Way Ticket From Hell"

"Caught In The Web"

"My Girl"

"Rock Your Pants Off"







