Бывшие участники MALEVOLENT CREATION и SINISTER в UNBLESSED DIVINE
Группа UNBLESSED DIVINE, в состав которой входят бывшие музыканты MALEVOLENT CREATION и SINISTER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Reborn Enlightened", которая взята из дебютного ЕР "The Coming Darkness".
Трек-лист:
"The Exalted One"
"Reborn Enlighted"
"The Glowing Darkness"
"True Sight"
Состав:
Lee Wollenschlaeger — вокал/гитара (ex-Malevolent Creation);
Michal Grall — гитара, синтезаторы, эффекты (ex-Sinister, ex-Trauma, Manslaughter, The Black Disorder, Dreamsabyss);
Riaan Ondier Els — барабаны;
Irmin Dusse — бас;
Rehan De Kock — гитара.
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