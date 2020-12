сегодня



Бывшие участники MALEVOLENT CREATION и SINISTER в UNBLESSED DIVINE



Группа UNBLESSED DIVINE, в состав которой входят бывшие музыканты MALEVOLENT CREATION и SINISTER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Reborn Enlightened", которая взята из дебютного ЕР "The Coming Darkness".



Трек-лист:



"The Exalted One"

"Reborn Enlighted"

"The Glowing Darkness"

"True Sight"



Состав:



Lee Wollenschlaeger — вокал/гитара (ex-Malevolent Creation);

Michal Grall — гитара, синтезаторы, эффекты (ex-Sinister, ex-Trauma, Manslaughter, The Black Disorder, Dreamsabyss);

Riaan Ondier Els — барабаны;

Irmin Dusse — бас;

Rehan De Kock — гитара.







