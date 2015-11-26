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Unblessed Divine

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Бывшие участники MALEVOLENT CREATION и SINISTER в UNBLESSED DIVINE



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Группа UNBLESSED DIVINE, в состав которой входят бывшие музыканты MALEVOLENT CREATION и SINISTER, опубликовала официальное видео с текстом на песню "Reborn Enlightened", которая взята из дебютного ЕР "The Coming Darkness".

Трек-лист:

"The Exalted One"
"Reborn Enlighted"
"The Glowing Darkness"
"True Sight"

Состав:

Lee Wollenschlaeger — вокал/гитара (ex-Malevolent Creation);
Michal Grall — гитара, синтезаторы, эффекты (ex-Sinister, ex-Trauma, Manslaughter, The Black Disorder, Dreamsabyss);
Riaan Ondier Els — барабаны;
Irmin Dusse — бас;
Rehan De Kock — гитара.

UNBLESSED DIVINE Featuring Former Members Of MALEVOLENT CREATION And SINISTER To Release Debut EP This Week; Fisrt Single / Lyric Video Unleashed



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