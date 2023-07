сегодня



Новое видео UNBLESSED DIVINE



"Book Of Lies", новое видео группы UNBLESSED DIVINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Portal To Darkness", выходящего 18 августа на Massacre Records.



Трек-лист:



"Book Of Lies"

"Replace The Light"

"The Dark Supremacy"

"Blacken The Soul"

"God Of Darkness"

"The Exalted One"

"I Feed"

"The Glorious Flames"







просмотров: 169