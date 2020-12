все новости группы







3 дек 2020 : Новое видео KREEK



сегодня



Новое видео KREEK



"Million Dollar Man", новое видео группы KREEK, в состав которой входит бывший вокалист BIGFOOT Antony Ellis, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Kreek", выходящего двенадцатого февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"At The Bottom Of Hell"

"Missiles"

"Meet Your Maker"

"Million Dollar Man"

"One Voice"

"Man On My Shoulder"

"Stand Together"

"Down 'N Dirty"

"Get Up"

"On Your Own"







