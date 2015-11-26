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Новая песня KREEK
"You're On Your Own", новая песня группы KREEK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
"At The Bottom Of Hell"
"Missiles"
"Meet Your Maker"
"Million Dollar Man"
"One Voice"
"Man On My Shoulder"
"Stand Together"
"Down 'N Dirty"
"Get Up"
"You're On Your Own"
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