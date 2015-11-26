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Kreek

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



13 янв 2021 : 		 Новая песня KREEK

3 дек 2020 : 		 Новое видео KREEK
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Новая песня KREEK



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"You're On Your Own", новая песня группы KREEK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

"At The Bottom Of Hell"
"Missiles"
"Meet Your Maker"
"Million Dollar Man"
"One Voice"
"Man On My Shoulder"
"Stand Together"
"Down 'N Dirty"
"Get Up"
"You're On Your Own"

KREEK Feat. Former BIGFOOT Frontman ANTONY ELLIS Streaming New Song "You're On Your Own"; Audio



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