Новая песня KREEK



"You're On Your Own", новая песня группы KREEK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на 12 февраля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"At The Bottom Of Hell"

"Missiles"

"Meet Your Maker"

"Million Dollar Man"

"One Voice"

"Man On My Shoulder"

"Stand Together"

"Down 'N Dirty"

"Get Up"

"You're On Your Own"







