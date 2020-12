сегодня



Новая песня LABYRINTH



"Live Today", новая песня группы LABYRINTH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Welcome To The Absurd Circus, выход которого запланирован на 2021 год:



"The Absurd Circus"

"Live Today"

"One More Last Chance"

"As Long As It Lasts"

"Den Of Snakes"

"Word’s Minefield"

"The Unexpected"

"Dancing With Tears In My Eyes"

"Sleepwalker"

"A Reason To Survive"

"Finally Free"







