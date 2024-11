6 ноя 2024



Новое видео LABYRINTH



"Welcome Twilight", новое видео группы LABYRINTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома In The Vanishing Echoes Of Goodbye, выходящего 24 января на Frontiers Music Srl:



"Welcome Twilight"

"Accept The Changes"

"Out Of Place"

"At The Rainbow's End"

"The Right Side Of This World"

"The Healing"

"Heading For Nowhere"

"Mass Distraction"

"To The Son I Never Had"

"Inhuman Race"











