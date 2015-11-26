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Lake of Tears

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2 дек 2020 : 		 Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой

31 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS

19 янв 2014 : 		 Фрагмент нового DVD LAKE OF TEARS

27 ноя 2013 : 		 LAKE OF TEARS выпустят концертный релиз

23 фев 2012 : 		 Новое видео LAKE OF TEARS

17 май 2011 : 		 Новое видео LAKE OF TEARS

22 апр 2011 : 		 Новые песни LAKE OF TEARS

30 мар 2011 : 		 Винил LAKE Of TEARS выйдет с другой обложкой

21 мар 2011 : 		 Новая песня LAKE OF TEARS

10 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LAKE OF TEARS

15 апр 2009 : 		 LAKE Of TEARS подписали контракт с AFM RECORDS

1 окт 2007 : 		 LAKE OF TEARS: видео с румынского концерта

15 фев 2007 : 		 LAKE OF TEARS выпускают новый диск в апреле

7 ноя 2006 : 		 LAKE OF TEARS вскоре отправятся в студию

9 авг 2006 : 		 Концерт LAKE OF TEARS в Москве переносится в клуб "Апельсин"

4 авг 2006 : 		 LAKE OF TEARS сыграют в России несколько новых песен

11 июл 2006 : 		 LAKE OF TEARS обнародовали название нового альбома

6 май 2006 : 		 LAKE OF TEARS: расписание концертов в России и Украине

13 сен 2005 : 		 LAKE OF TEARS сменили лейбл

17 июн 2002 : 		 Новости от Lake of Tears
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|||| сегодня

Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой



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LAKE OF TEARS выпустят новую работу, получившую название "Omnious" 19 февраля 2021 года на AFM Records. "Omnious" станет превосходным сопровождением для коротких и серых дней и длинных холодных темных ночей. После десятилетнего молчания творческий ум и сердце группы Daniel Brennare готов поделиться мрачным миром своих мыслей.

Альбом будет выпущен на компакт-диске (с бонус-треком "In gloom") и на двух видах винила ограниченным тиражом 400 копий каждый.

Трек-лист:

1. At The Destination
2. In Wait And In Worries
3. Lost In A Moment
4. Ominous One
5. Ominous Too
6. One Without Dreams
7. The End Of This World
8. Cosmic Sailor
9. In Gloom



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