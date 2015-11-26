Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой

LAKE OF TEARS выпустят новую работу, получившую название "Omnious" 19 февраля 2021 года на AFM Records. "Omnious" станет превосходным сопровождением для коротких и серых дней и длинных холодных темных ночей. После десятилетнего молчания творческий ум и сердце группы Daniel Brennare готов поделиться мрачным миром своих мыслей.
Альбом будет выпущен на компакт-диске (с бонус-треком "In gloom") и на двух видах винила ограниченным тиражом 400 копий каждый.
Трек-лист:
1. At The Destination
2. In Wait And In Worries
3. Lost In A Moment
4. Ominous One
5. Ominous Too
6. One Without Dreams
7. The End Of This World
8. Cosmic Sailor
9. In Gloom
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