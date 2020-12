сегодня



Видео с текстом от LAKE OF TEARS



LAKE OF TEARS выпустят новую работу, получившую название "Omnious" 19 февраля 2021 года на AFM Records. "Omnious" станет превосходным сопровождением для коротких и серых дней и длинных холодных темных ночей. После десятилетнего молчания творческий ум и сердце группы Daniel Brennare готов поделиться мрачным миром своих мыслей.



Альбом будет выпущен на компакт-диске (с бонус-треком "In gloom") и на двух видах винила ограниченным тиражом 400 копий каждый.



Трек-лист:



1. At The Destination

2. In Wait And In Worries

3. Lost In A Moment

4. Ominous One

5. Ominous Too

6. One Without Dreams

7. The End Of This World

8. Cosmic Sailor

9. In Gloom



Видео с текстом на "At The Destination" доступно ниже. http://www.lakeoftears.net







