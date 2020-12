сегодня



Концертное видео SNAKEYES



SNAKEYES переиздадут альбом "Evil Must Die" с дополнительным контентом — новой песней, концертными треками, версиями песен в акустике и многим другим. Релиз будет называться "Playing With Armageddon".



Трек-лист:



"Playing With Armageddon" (new song)

"Mask Of Reality" (live in Seville 2018)

"Evolution" (live in Seville 2018)

"Ultimate Sin" (live in Seville 2018)

"Down With The Devil" (live in Seville 2018)

"War Machine" (live in isolation)

"The Evil Dead" (live in isolation)

"New World Order" (live in isolation)

"Denied" (live acoustic)

"Lose Control" (live acoustic)

"Metal Monster" (Epic Version)



Концертное видео на "Evolution" доступно ниже.







