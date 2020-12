25 дек 2020



Новое видео SNAKEYES



"Playing with Armageddon", новое видео группы SNAKEYES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Playing with Armageddon,.



Трек-лист:



"Playing With Armageddon" (new song)

"Mask Of Reality" (live in Seville 2018)

"Evolution" (live in Seville 2018)

"Ultimate Sin" (live in Seville 2018)

"Down With The Devil" (live in Seville 2018)

"War Machine" (live in isolation)

"The Evil Dead" (live in isolation)

"New World Order" (live in isolation)

"Denied" (live acoustic)

"Lose Control" (live acoustic)

"Metal Monster" (Epic Version)







