сегодня



LOVERBOY переиздают дебют



По случаю сорокалетия с момента выходе дебютного альбома, LOVERBOY выпускают специальную виниловую версию:



Side A

"The Kid Is Hot Tonite"

"Turn Me Loose"

"Always On My Mind"

"Lady Of The 80’s"



Side B

"Little Girl"

"Prissy"

"Teenage Overdose"

"D.O.A"

"It Don’t Matter" http://www.loverboyband.com







