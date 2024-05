сегодня



Фрагмент нового релиза LOVERBOY



LOVERBOY опубликовали фрагмент нового концертного релиза Live In ‘82, выпуск которого на CD+Blu-ray, LP+DVD и в цифровом варианте состоится 7 июня — "Working For The Weekend" доступен ниже:



"Intro" (LP Side A)

"Jump"

"Lucky Ones"

"Lady Of The 80'’s"

"Take Me To The Top"

"It’s Your Life"

"Gangs In The Street" (LP Side B)

"Turn Me Loose"

"The Kid Is Hot Tonight"

"When It's Over"

"Working For The Weekend"







