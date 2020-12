сегодня



Новое видео WIG WAM



"Kilimanjaro", новое видео группы WIG WAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Never Say Die", выход которого намечен на 22 января на Frontiers Music Srl:



"The Second Crusade" (Intro, Instrumental)

"Never Say Die"

"Hypnotized"

"Shadowx Of Eternity"

"Kilimanjaro"

"Where Does It Hurt"

"My Kaleidoscope Ark"

"Dirty Little Secret"

"Call Of The Wild"

"Northbound" (Instrumental)

"Hard Love"

"Silver Lining" http://www.wigwam.no/







