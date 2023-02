сегодня



Видео с текстом от WIG WAM



"Forevermore", официальное видео с текстом от группы WIG WAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома OUT OF THE DARK:



1. Out Of The Dark

2. High And Dry

3. Forevermore

4. Bad Luck Chuck

5. Uppercut Shazam

6. Ghosting You

7. The Purpose

8. The American Dream

9. 79

10. God By Your Side

11. Sailor And The Desert Sun http://www.wigwam.no/







+0 -0



просмотров: 97