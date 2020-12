сегодня



Новое видео THE AMENTA



"Sere Money", новое видео THE AMENTA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Revelator", выход которого намечен на 19 февраля на CD, виниле, в цифровом варианте и на кассете.



Трек-лист:



"An Epoch Ellipsis"

"Sere Money"

"Silent Twin"

"Psoriastasis"

"Twined Towers"

"Parasight Lost"

"Wonderlost"

"Overpast"

"Parse Over"







