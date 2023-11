сегодня



Новое видео THE AMENTA



"Sono L'Antichristo", новое видео группы THE AMENTA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Plague Of Locus:



"Intro"

"Sono l'Anticristo" (Diamanda Galas cover)

"Asteroid" (Killing Joke cover)

"Angry Chair" (Alice In Chains cover)

"Plague Of Locus"

"A Million Years" (Wolf Eyes cover)

"Crystal Lakes" (Lord Kaos cover)

"Rise" (Halo cover)

"Totem" (Nazxul cover)

"Black God" (My Dying Bride cover)







+0 -0



просмотров: 238