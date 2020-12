TERMINAL BLISS на Relapse

сегодня



Группа TERMINAL BLISS, в состав которой входят музыканты Pg. 99, Mammoth Grinder, Suppression и других коллективов, заключила контракт с лейблом Relapse Records на котором состоится релиз нового альбома. Две песни из него, "Clean Bill Of Wealth" и "Small One Time Fee", доступны ниже.

