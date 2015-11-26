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TERMINAL BLISS на Relapse
Группа TERMINAL BLISS, в состав которой входят музыканты Pg. 99, Mammoth Grinder, Suppression и других коллективов, заключила контракт с лейблом Relapse Records на котором состоится релиз нового альбома. Две песни из него, "Clean Bill Of Wealth" и "Small One Time Fee", доступны ниже. |
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