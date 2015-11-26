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Terminal Bliss

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Новый ЕР TERMINAL BLISS доступен для прослушивания



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"Brute Err/ata", новый ЕР группы TERMINAL BLISS, в состав которой входят музыканты Pg. 99, Mammoth Grinder, Suppression и других коллективов, доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист:

"Clean Bill Of Wealth"
"Anthropodmorbid
"Dystopian Buffet"
"The Ominous Hum"
"Small One Time Fee"
"8 Billion People Reported Missing"
"Tumoresque"
"Discarded Wallet"
"March Of The Grieving Droid"
"Hidden Handed Artificial Harassment Experimental Run Amok"

TERMINAL BLISS Share Debut EP Brute Err/ata; Audio



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