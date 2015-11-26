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Natural Born Machine

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Вокалист PINK CREAM 69 в NATURAL BORN MACHINE



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Группа NATURAL BORN MACHINE, основанная Alberto Rigoni (Bad As, Vivaldi Metal Project, в составе которой вокалист PINK CREAM 69 David Readman, гитарист Alessio Lex Tricarico (Bad As) и ударник Denis "Denzy" Novello (Ardityon), представила сингл к дебютному альбому "Human", релиз которого намечен на 19 февраля на Pride & Joy Music.




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