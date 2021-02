Видео с текстом от NATURAL BORN MACHINE

сегодня



Группа NATURAL BORN MACHINE, основанная Alberto Rigoni (Bad As, Vivaldi Metal Project, в составе которой вокалист PINK CREAM 69 David Readman, гитарист Alessio Lex Tricarico (Bad As) и барабанщик Denis "Denzy" Novello (Ardityon), представила официальное видео с текстом на песню "A New Future" из дебютного альбома "Human", релиз которого намечен на 19 февраля на Pride & Joy Music.







