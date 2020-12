сегодня



Гитарист KING DIAMOND на альбоме RAVENOIR



RAVENOIR опубликовали официальное видео с текстом на "The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy". Этот трек взят из нового альбома "The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy", в записи которого принимал участие гитарист KING DIAMOND Andy La Rocque. Релиз альбома намечен на 21 февраля.



Трек-лист:



"Nocturnal Initiation" (Prologue)

"Ravenoir"

"The Darkest Flame Of Eternal Blasphemy"

"In The Sign Of The Horns"

"From The Dead Shadows Of The Void To Eternity" (Intermezzo)

"Blood Pact"

"Dark Vision"

"Hellfire's Icon"

"Alter Ego"







