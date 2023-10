сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома RAVENOIR



RAVENOIR опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Cultus Inferi, релиз которого намечен на 31 октября на Black Barn Music:



"Glorification Of Godlessness"

"Black Luna"

"Crow's Call"

"Confession To The Darkness"

"Requiem"

"Belial's Realm"

"Orgiastic Ceremony"

"Kingdom Of Amnesia"







