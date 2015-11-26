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ROGER GLOVER серьёзно продвинулся с автобиографией



Басист DEEP PURPLE ROGER GLOVER подтвердил, что планирует выпустить свою автобиографию:



«Я уже несколько лет пописываю, но не особо уделял этому времени. Но, учитывая ситуацию в мире, а ещё и приходится находиться дома, я начал работу с небывалой энергией и заметно прогрессировал в этом направлению. Единственной проблемой является то, что чем больше я прогрессирую, тем больше понимаю, насколько много ещё предстоит сделать. Пока я дошёл до момента, почему я пришёл в PURPLE. Но тут всё пока шло просто — у меня есть дневники с 1960-х, так что все заметки и события там описаны. Но как только я пришёл в PURPLE, я перестал их вести, так что двигаться дальше куда сложнее. Но я точно это сделаю — настрой таков!»













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