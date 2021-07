сегодня



ROGER GLOVER переиздает сольный альбом



Восьмого октября на CD и девятнадцатого ноября на виниле ROGER GLOVER выпустит обновленную версию четвертого сольного альбома "Snapshot".



Трек-лист:



01. My Turn



02. Burn Me Up Slowly



03. Beyond Emily



04. Queen Of England



05. No Place To Go



06. The Bargain Basement



07. What You Don't Say



08. Nothing Else



09. Could Have Been Me



10. The More I Find



11. When It Comes To You



12. Some Hope



13. If I Could Fly



14. It's Only Life



15. Burn Me Up Slowly (Demo)



16. My Turn (Demo)



17. Beyond Emily (Demo)



18. Nothing Else (Demo)



19. The Bargain Basement (Demo)











