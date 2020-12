сегодня



BILLY SHEEHAN, JEFF SCOTT SOTO, HOVAK ALAVERDYAN в OCTAVISION



Группа OCTAVISION, в состав которой входят BILLY SHEEHAN, JEFF SCOTT SOTO, HOVAK ALAVERDYAN, объявила о выпуске нового альбома, получившего название "Coexist".



Полный состав:



Vocals: Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Sons Of Apollo)

Guitars: Hovak Alaverdyan

Bass: Victor Wooten

Bass: Billy Sheehan (The Winery Dogs, Sons Of Apollo)

Keyboards: Murzo

Drums: Roman Lomtadze

Blul: Avo Margaryan







