22 дек 2020



Новое видео OCTAVISION



Coexist, новое видео группы OCTAVISION, в состав которой входят Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Sons Of Apollo), Hovak Alaverdyan, Victor Wooten, Billy Sheehan (The Winery Dogs, Sons Of Apollo), Murzo, Roman Lomtadze и Avo Margaryan, доступно для просмотра ниже.







