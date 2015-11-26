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Octavision

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|||| 22 дек 2020

Новое видео OCTAVISION



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Coexist, новое видео группы OCTAVISION, в состав которой входят Jeff Scott Soto (Yngwie Malmsteen, Sons Of Apollo), Hovak Alaverdyan, Victor Wooten, Billy Sheehan (The Winery Dogs, Sons Of Apollo), Murzo, Roman Lomtadze и Avo Margaryan, доступно для просмотра ниже.




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