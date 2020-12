все новости группы







Новое видео BARK



"Mass Lobotomy", новое видео группы BARK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Written In Stone, выходящего десятого декабря.



Трек-лист:



"I'm A Wreck"

"Hitman"

"They Are All Dead"

"Mass Lobotomy"

"Devil Inside"

"Written In Stone"

"The Count Of Monte Fisto"

"Fistful Of Diamonds"

"The Spirit Of The Streets"

"Chain Reaction"

"It Won't Last Forever"

"Last Breath"

"To The Grave"







