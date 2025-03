сегодня



Новая песня BARK



“On No One’s Word”, новая песня группы BARK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Time Has Come, выход которого запланирован на 25 апреля на Listenable Records:



“Negativist”

“Shaman”

“Dodge The Bullet”

“On No One’s Word”

“Whisky Rivers”

“Faceless”

“Wanted Man”

“Seven”

“Wildheart”

“Lord Of The Skies”

“Wrath Unchained”

“The Curse From Above”







