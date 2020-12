сегодня



Умер бывший басист THIRD EYE BLIND



Бывший басист THIRD EYE BLIND и продюсер, работавший со многими группами, а частности над альбомами QUEENSRŸCHE "Operation: Mindcrime II", "American Soldier", "Dedicated To Chaos" и "Frequency Unknown", Джейсон Слейтер, скончался в возрасте 49 лет. Его дочь Alyssa Carlson сообщила, что он ушел из жизни утром девятого декабря от почечной недостаточности в больницу на Мауи.



Бывший гитарист FORBIDDEN Craig Locicero написал: «Я просто опустошен, я как громом поражен. С первого дня, когда мы встретились в Music Annex, где записывали альбом 'Distortion', мы стали хорошими друзьями. Время шло и Джейсон сделал удивительные вещи за отведенное ему время жизни. Джейсон был успешным продюсером, инженером, влиятельным лицом звукозаписывающего лейбла, автором песен, музыкантом, менеджером и тусовщиком всех времен. Чувак прожил жизнь 100 человек. Большая часть из них была на грани. Однако, величайшей силой и чертой Джейсона было его сердце. Он был полон любви. Любил свою семью. Любил свою дочь. Любил своих друзей. Любил всех нас, как сумасшедших.



Я его любил. Дорогой. Мы провели много времени вместе за последние несколько лет. Начиная с того момента, когда он притащил меня записывать гитары на пластинку Geoff Tate's QUEENSR ŸCHE. Джейсон бросил мне вызов, чтобы я переписал все, что уже было сделано прямо на месте. Чтобы вложить в это как можно больше сил. Потому что у нас почти не было времени на эту работу, но вызов был принят. Этот опыт сделал меня сильнее. Джейсон сделал меня лучше. Как человек и как музыкант. Я так ему благодарен. Он был мне братом.



Я всегда буду носить с собой часть духа Джейсона. Я не могу придумать более подходящую дань, чем эта. Джейсон... Летит вверх на излете 2020 года — этот год стал еще дерьмовее без тебя».



















