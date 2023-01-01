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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Third Eye Blind

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|||| сегодня

THIRD EYE BLIND почтили память Шинейд О'Коннор



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Вокалист THIRD EYE BLIND Stephan Jenkins опубликовал следующее сообщение:

«Когда мой собственный голос как артиста находился в состоянии становления, стиль Шинейд открыл мне, что возможно. Она могла быть грубой и сосредоточенной, смелой без излишней эксгибиционизма, сильной и красивой. Несмотря на то, что тема часто была тяжелой, в ее музыке всегда было что-то живое и свободное. В ней было что-то одновременно праздничное и тоскующее, мы видели уникальный, честный, неспокойный и заслуживающий уважения дух, находящийся в различных состояниях реальности. Я нашел ее глубоко вдохновляющей как артиста.

Через несколько лет после того, как ее выступление отменили из-за протеста против фотографии Папы Римского, Шинейд выступала в начале дня на фестивале в Бостоне, когда публика еще только собиралась. Я наблюдал со стороны за тем, как она смиренно исполняет музыку, которая была для нее настоящей. Мне показалось, что это круто и правильно, и я хотел, чтобы все это увидели.

Я познакомился с ней за кулисами и пригласил ее сыграть с моей группой позже в тот же день, и она согласилась. Мы вместе исполнили "The Emperor's New Clothes". Я не думаю, что люди действительно знали ее. А нам понравилось. Я танцевал, играя на акустической гитаре, а она пела. По окончании песни мы обнялись и улыбались на сцене, и я был в восторге. Это был последний раз, когда я ее видел.

Мы узнали о ее смерти, когда играли на открытии знаменитого панк-рок клуба Atlantis в Вашингтоне, и записали эту песню за кулисами перед выступлением. Мы открыли концерт этой песней, и зрители еще не знали об этом, но они почувствовали ее дух. Все мое выступление было тихо посвящено ей. Это был великий вечер. Спасибо за все это, Шинейд, покойся с миром».

THIRD EYE BLIND Pay Tribute To SINГ‰AD OвЂ™CONNOR With Live Performance Of "The Emperor's New Clothes"; Video




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