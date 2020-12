сегодня



Новая песня CREYE



"Find A Reason", новая песня CREYE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового студийного альбома, II, выход которого намечен на двадцать второе января:



"Broken Highway"

"Carry On"

"Find A Reason"

"Siberia"

"Face To Face"

"Can’t Stop What We Started"

"Lost Without You"

"Hold Back The Night"

"Let The World Know"

"Closer"

"The Greatest"

"War Of Love" http://www.creyesweden.com/







