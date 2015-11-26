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Creye

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Новая песня CREYE



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"Find A Reason", новая песня CREYE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового студийного альбома, II, выход которого намечен на двадцать второе января:

"Broken Highway"
"Carry On"
"Find A Reason"
"Siberia"
"Face To Face"
"Can’t Stop What We Started"
"Lost Without You"
"Hold Back The Night"
"Let The World Know"
"Closer"
"The Greatest"
"War Of Love"



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