Новое видео CREYE



"One Step Away", новое видео CREYE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "III: Weightless", релиз которого намечен на 17 февраля.



Трек-лист:



"Glorious"

"Air"

"One Step Away"

"The Game"

"Spreading Fire"

"Weightless"

"How Far"

"In The Shadows"

"Stay"

"Dangerous"

"Pieces"







