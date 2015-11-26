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Of Gods & Monsters

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SIMON WRIGHT, IRA BLACK и BJORN ENGLEN в OF GODS & MONSTERS



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OF GODS & MONSTERS представили новый состав: Simon Wright (AC/DC, Dio, UFO), Ira Black (Lizzy Borden, Metal Church), Bjorn Englen (Dio Returns, Yngwie Malmsteen, Quiet Riot) и основатель проекта, Kevin Goocher (Omen, Phantom-X). Группа работает со звукорежиссёром Total Access Recording Wyn'ом Davis'ом. Новый релиз запланирован на весну-лето 2021.

OF GODS & MONSTERS Welcomes SIMON WRIGHT, IRA BLACK And BJORN ENGLEN To The Fold; New Album In The Works



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