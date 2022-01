8 янв 2022



Новое видео OF GODS & MONSTERS



"Bring Out Your Dead", новое видео группы OF GODS & MONSTERS, в состав которой входят Simon Wright (AC/DC, Dio, UFO), Ira Black (Lizzy Borden, Metal Church), Bjorn Englen (Dio Returns, Yngwie Malmsteen, Quiet Riot) и основатель проекта, Kevin Goocher (Omen, Phantom-X), доступно для просмотра ниже.







+1 -0



( 2 ) просмотров: 284