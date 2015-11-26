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Dark Times Collaboration

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|||| 16 дек 2020

Музыканты ENTOMBED A.D., UNEARTH в DARK TIMES COLLABORATION



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Проект DARK TIMES COLLABORATION, в состав которого входят Guilherme Miranda (Entombed A.D., KroW), Brian “Mitts” Daniels (ex-Madball, Skarhead, Rag Men), Chris O’Toole (Unearth, Turbid North), Jono Garrett (Turbid North, Mos Generator) и Ori Frank (Eternal Struggle), представили видео на "Turning Point”.

DARK TIMES COLLABORATION Feat. Members Of ENTOMBED A.D., UNEARTH, And More Release "Turning Point" Music Video



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