Музыканты ENTOMBED A.D., UNEARTH в DARK TIMES COLLABORATION
Проект DARK TIMES COLLABORATION, в состав которого входят Guilherme Miranda (Entombed A.D., KroW), Brian “Mitts” Daniels (ex-Madball, Skarhead, Rag Men), Chris O’Toole (Unearth, Turbid North), Jono Garrett (Turbid North, Mos Generator) и Ori Frank (Eternal Struggle), представили видео на "Turning Point”.
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