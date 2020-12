все новости группы







17 дек 2020 : Новая песня EVERTURE



17 дек 2020



Новая песня EVERTURE



"Undersky", новая песня группы EVERTURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Emerge, выход которого запланирован на 26 февраля на Inverse Records.



Трек-лист:



"In Between"

"For Tomorrow"

"Undersky"

"The River Flows"

"Promises"

"Ivory Tower"

"The Unfortunate End"

"White Lies, Black Skies"

"My 52 Shades"

"Closure"







