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Everture

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|||| 17 дек 2020

Новая песня EVERTURE



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"Undersky", новая песня группы EVERTURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Emerge, выход которого запланирован на 26 февраля на Inverse Records.

Трек-лист:

"In Between"
"For Tomorrow"
"Undersky"
"The River Flows"
"Promises"
"Ivory Tower"
"The Unfortunate End"
"White Lies, Black Skies"
"My 52 Shades"
"Closure"

Finnnish Melodic Metallers EVERTURE Release New "Undersky" Single; Debut Album Slated For February 2021



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