Новое видео EVERTURE



"Closure", новое видео группы EVERTURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emerge", выходящего 19 марта на Inverse Records.



Трек-лист:



"In Between"

"For Tomorrow"

"Undersky"

"The River Flows"

"Promises"

"Ivory Tower"

"The Unfortunate End"

"White Lies, Black Skies"

"My 52 Shades"

"Closure"







