Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*HANSI KÜRSCH ушёл из DEMONS & WIZARDS 189
*MARILYN MANSON обвинен в сексуальном насилии 158
*KERRY KING: «Алекси Лайхо был гитарным богом» 66
*GENE SIMMONS: «Молодёжь в ответе за убийство рок-музыки» 49
*Лидера BEHEMOTH вновь обвиняют в оскорблении верующих 40
[= ||| все новости группы



*

Everture

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео EVERTURE



*
zoom
*
* *
"Closure", новое видео группы EVERTURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emerge", выходящего 19 марта на Inverse Records.

Трек-лист:

"In Between"
"For Tomorrow"
"Undersky"
"The River Flows"
"Promises"
"Ivory Tower"
"The Unfortunate End"
"White Lies, Black Skies"
"My 52 Shades"
"Closure"

Finnish Melodic Metallers EVERTURE Release New Single / Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 193

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом