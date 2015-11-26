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Новое видео EVERTURE
"Closure", новое видео группы EVERTURE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Emerge", выходящего 19 марта на Inverse Records.
Трек-лист:
"In Between"
"For Tomorrow"
"Undersky"
"The River Flows"
"Promises"
"Ivory Tower"
"The Unfortunate End"
"White Lies, Black Skies"
"My 52 Shades"
"Closure"
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