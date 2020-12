сегодня



Новое видео GEMINI SYNDROME



"Reintegration", новое видео группы GEMINI SYNDROME, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, а режиссёром клипа был Brian Cox (BRING ME THE HORIZON, THE USED, STARSET).













