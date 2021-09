сегодня



Новая песня GEMINI SYNDROME



GEMINI SYNDROME объявили о том, что новая работа получила название "3rd Degree - The Raising" и будет выпущена пятнадцатого октября на Century Media. Новый сингл из этого релиза, "Broken Reflection", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Reintegration



02. IDK



03. Die With Me



04. Baptized In Fire



05. Children Of The Sun



06. Abandoned



07. Broken Reflection



08. Sum Quod Eris



09. Best Of Me



10. Absolution



11. Hold The Line



12. Where We Started From



13. Fiat Lux







