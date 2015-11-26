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Бывший барабанщик KORPIKLAANI в PRESTIGE



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Бывший барабанщик KORPIKLAANI Matti "Matson" Johansson стал новым участником финской трэш-команды PRESTIGE, сменив тем самым на посту Tero Karppinen, который решил отойти от барабанных дел.

Видео на композицию "Exit" доступно ниже. Коллектив также рад сообщить, что подписал контракт с Massacre Records.

PRESTIGE Featuring Former KORPIKLAANI Drummer MATTI "MATSON" JOHANSSON Unveil "Exit" Video



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